Власти Уэльса задумались о возможности выхода из Великобритании

Уже создана комиссия для обсуждения будущего региона.



Кардифф. Великобритания. Вопрос о независимости от Лондона поставили в Уэльсе. Власти региона создали специальную комиссию, которая рассмотрит возможные варианты политического будущего территории, пишет Газета.ру со ссылкой на «Би-би-си».

Новый орган возглавили профессор Лаура Макаллистер и бывший архиепископ Роуэн Уильямс. Как ожидается, комиссия «разработает варианты реформ конституционных структур Великобритании, неотъемлемой частью которой остается Уэльс». В то же время Макаллистер не исключила рассмотрение сценария полной независимости полуострова.

Как отмечает Коммерсантъ, вывести регион из состава Великобритании мечтает партия валлийских националистов «Плайд Камри». Сохранить существующие отношения с Лондоном намерены консерваторы. Между тем, согласно опросу Sky Data, идею независимости своей малой родины поддерживают всего 17% жителей Уэльса. При этом на территории полуострова и прилегающих островов живет немало коренных жителей Британии, говорящих на валлийском языке, относящемся к кельтской группе.

Напомним, Соединенное Королевство делится на 4 части (Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия), каждая из которых имеет органы самоуправления и ряд других признаков автономии.

Кстати, в 2014 году в Шотландии провели референдум о выходе из состава Великобритании. Тогда порядка 55% участников высказались за сохранение существующего порядка.