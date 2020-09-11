Путин и Лавров извинились перед президентом Сербии за пост Захаровой

Официальный представитель МИД России раскритиковала прием Александра Вучича Дональдом Трампом.



Белград. Сербия. Президент Сербии Александр Вучич получил извинения на высшем уровне за некорректный пост в соцсети официального представителя МИД России Марии Захаровой. Об этом он рассказал в эфире национального телевидения, пишет RT со ссылкой на РИА Новости.

По словам Вучича, президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров попросили прощения за неловкую ситуацию по собственной инициативе во время телефонного разговора. Глава Сербии добавил, что считает критический по отношению к его визиту в США пост Марии Захаровой «проходным и неважным» инцидентом. Также он отметил, что сам об извинениях не просил.

Заявление Александра Вучича подтвердил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

5 сентября на своей странице в соцсети Facebook Мария Захарова прокомментировала фотографию, на которой Вучич беседует с Трампом, приложив кадр из фильма «Основной инстинкт».

Позднее официальный представитель МИД России принесла извинения. В министерстве иностранных дел Сербии ситуацию назвали исчерпанной.