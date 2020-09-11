На переговорах в Москве Китай и Индия решили развести войска в Ладакхе

В Нью-Дели заявляют, что потеряли в боях уже 20 военнослужащих.



Москва. Главы МИД Китая и Индии провели переговоры в Москве. На них стороны договорились об урегулировании ситуации на границе между двумя странами в Ладакхе, пишет «Интерфакс».

По итогам встречи министр иностранных дел Китая Ван И и его индийский коллега Субраманьям Джайшанкар опубликовали совместное заявление. В частности, в нем говорится, что КНР и Индия не должны допустить, чтобы разногласия между двумя странами переросли в конфликт.

Сложившееся в Ладкхе положение не отвечает интересам обеих стран, и их пограничные ведомства должны как можно скорее осуществить взаимный отвод войск, и в дальнейшем поддерживать необходимую дистанцию между ними, отмечается в документе.

Также было решено «избегать любых действий, которые могут обострить ситуацию».

Кроме того, стороны договорились поддерживать связь и продолжать консультации по пограничным вопросам.

Напомним, с мая на границе КНР и Индии в Ладакхе время от времени происходят столкновения между пограничными войсками. По данным Нью-Дели, погибли 20 индийских военных.