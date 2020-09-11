  • $ 0 ↓
  • € 0 ↓

На переговорах в Москве Китай и Индия решили развести войска в Ладакхе

10:28, 11 сентября, 2020
Евгений Кандаков
На переговорах в Москве Китай и Индия решили развести войска в Ладакхе
10:28, 11 сентября, 2020
Евгений Кандаков
52
0
#Китай\n#конфликт\n#Индия\n#граница\n#переговоры\n#примирение
Фото: pixabay.com
52
0

В Нью-Дели заявляют, что потеряли в боях уже 20 военнослужащих.

Москва. Главы МИД Китая и Индии провели переговоры в Москве. На них стороны договорились об урегулировании ситуации на границе между двумя странами в Ладакхе, пишет «Интерфакс».

По итогам встречи министр иностранных дел Китая Ван И и его индийский коллега Субраманьям Джайшанкар опубликовали совместное заявление. В частности, в нем говорится, что КНР и Индия не должны допустить, чтобы разногласия между двумя странами переросли в конфликт.

Сложившееся в Ладкхе положение не отвечает интересам обеих стран, и их пограничные ведомства должны как можно скорее осуществить взаимный отвод войск, и в дальнейшем поддерживать необходимую дистанцию между ними, отмечается в документе.

Также было решено «избегать любых действий, которые могут обострить ситуацию».

Кроме того, стороны договорились поддерживать связь и продолжать консультации по пограничным вопросам.

Напомним, с мая на границе КНР и Индии в Ладакхе время от времени происходят столкновения между пограничными войсками. По данным Нью-Дели, погибли 20 индийских военных.

10:28, 11 сентября, 2020
Евгений Кандаков
52
0
#Китай\n#конфликт\n#Индия\n#граница\n#переговоры\n#примирение

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Знакомы ли вы с уральским сленгом?

16:48, 21 августа, 2020

Сможете ли вы узнать русскую классику по эпиграфу?

11:20, 21 августа, 2020

Какая ты кошка?

17:54, 07 августа, 2020

Сможете ли вы сдать ЕГЭ?

17:25, 23 июля, 2020

Что вы знаете о поправках в конституцию?

12:25, 26 июня, 2020

Знакома ли вам классическая русская живопись?

16:33, 29 мая, 2020

Знаете ли вы основные вехи развития Интернета?

15:17, 18 мая, 2020

Помните ли вы хорошие фильмы о Великой Отечественной?

16:03, 08 мая, 2020

Кто вы в «Игре престолов»?

16:38, 17 апреля, 2020

Что вы знаете о «Кавказской пленнице»?

17:16, 03 апреля, 2020

Что вы знаете о «Евгении Онегине»?

14:58, 20 марта, 2020

Женские слова. Лёгкий тест для слабого пола.

13:40, 06 марта, 2020

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

49 новых случаев заражения коронавирусом и 2 летальных исхода зарегистрировали в Удмуртии

09:11, 04 сентября, 2020
2887

1 человек погиб и 5 пострадали в ДТП возле села Макарово в Удмуртии

2732
18:40, 06 сентября, 2020

Врачи нашли коронавирус у 48 жителей Удмуртии

2444
09:22, 06 сентября, 2020

День города в Можге: программа праздника

1996
12:15, 04 сентября, 2020

Смертельное ДТП произошло на улице Олега Кошевого в Ижевске

1969
11:15, 04 сентября, 2020

Петросяну и Винокуру пришлось эвакуироваться с концерта в Сочи

14:42, 06 сентября, 2020
1889

13 молодых людей задержала ФСБ по подозрению в подготовке терактов в школах

1821
15:53, 04 сентября, 2020

На служебную машину Голиковой напал автоподставщик

1755
09:57, 06 сентября, 2020

Российские больницы начнут получать вакцину от COVID-19 на следующей неделе

1456
18:39, 07 сентября, 2020

В Минздраве России рассказали о первом повторном случае заражения Covid-19 за границей

1358
10:40, 05 сентября, 2020

Коронавирус не отменит Олимпиаду-2021 в Токио

12:33, 07 сентября, 2020
1919

Козел съел полицейские протоколы из патрульного автомобиля в США

1735
16:37, 06 сентября, 2020

Коронавирус оставил Европу без дискотек и ночных клубов

1627
11:43, 06 сентября, 2020

Ридли Скотт анонсировал съемки нового «Чужого»

1447
16:59, 07 сентября, 2020

Мексиканские палеонтологи нашли 200 скелетов мамонтов

1211
18:12, 04 сентября, 2020

Лонгриды

Менделеевский уровень: школа Камбарки откроет профильные классы по химии

09:47, 08 сентября, 2020
1458

Понедельник: хороший, плохой, злой?

09:05, 21 августа, 2020
3871

Решая проблемы зубов

14:18, 20 июля, 2020
8395

Один за всех: для чего нужна самозанятость?

14:38, 17 июля, 2020
7766

Уборка продолжается

18:01, 10 июля, 2020
7788

Раздельный сбор мусора начали внедрять в Глазове

15:50, 08 июля, 2020
6981

Первый «ЭКОпост» открылся в Удмуртии

17:32, 29 июня, 2020
7292

От паспарту до ню: история ижевской фотографии (18+)

13:08, 22 июня, 2020
14736

Завод стоит, дым идёт

14:42, 17 июня, 2020
12336

Яратон: разделяй с любовью

19:14, 11 июня, 2020
9819

Подняться со дна

15:05, 14 мая, 2020
17340

Промышленные отходы Удмуртии под контролем

16:30, 30 апреля, 2020
15361

Статьи

А вдруг это коронавирус: что делать жителям Удмуртии при ухудшении самочувствия

16:00, 09 сентября, 2020
1719

Как решить две большие проблемы Удмуртии: бедность и здравоохранение

12:20, 08 сентября, 2020
786

В ижевском микрорайоне Люлли возводят новую автоматизированную котельную

16:46, 24 августа, 2020
2536

Жизнь после К

17:38, 21 августа, 2020
4149

На фестивале «Эктоника и Бабушкина дача» в Удмуртии собрали 890 кг вторсырья

09:19, 20 августа, 2020
2306

Здесь учились сотрудники Google и Microsoft: в Ижевске открылась ИТ-академия «ШАГ»

08:30, 17 августа, 2020
2828

Свой маленький Ижевск на природе

12:36, 13 августа, 2020
3642

Новые возможности от Газпромбанка

08:30, 29 июля, 2020
3028

Удмуртские экологи проведут свою экспертизу проекта завода в Камбарке

09:20, 25 июля, 2020
2897

В Ижевске концессионер реконструирует ЦТП на самых проблемных участках

17:56, 23 июля, 2020
3563

В Ижевск приходит культура осознанного потребления: в городе открылся первый SWOP маркет

14:39, 15 июля, 2020
3299

Массаж нерукотворный (18+)

11:00, 14 июля, 2020
5840

Лечение в лучших клиниках Израиля

09:40, 07 июля, 2020
3295

В сердце города: как проходит реконструкция теплосетей на плотине Ижевского пруда

19:06, 30 июня, 2020
4448

Давай меняться

12:25, 17 июня, 2020
4905

На пути к лучшему будущему

12:40, 16 июня, 2020
6726

Мировая премьера. Volkswagen Jetta в Удмуртии

08:30, 15 июня, 2020
3406

Все в онлайн: как Почта России помогает бизнесу пройти испытание коронавирусом

10:20, 08 июня, 2020
3066

Робот на службе энергетиков Ижевска

09:22, 27 мая, 2020
4660

Андрей Вагнер: пандемия коронавируса не помешает реконструкции теплосетей в Ижевске

19:36, 21 мая, 2020
4343