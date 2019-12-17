Бывшему президенту Пакистана Мушаррафу вынесли смертный приговор

Политика признали виновным в госизмене, совершенной в 2007 году.

Исламабад. Пакистан. Специальная коллегия суда Пакистана приговорила к смертной казни 76-летнего экс-президента страны Первеза Мушаррафа. Об этом сообщает RT со ссылкой на The News International.

Бывшего лидера Пакистана признали виновным в госизмене. По мнению судей, Мушарраф совершил ее в 2007 году, когда ввел в стране чрезвычайное положение и приказал арестовать членов Верховного суда. Сам экс-президент виновным себя не признал.

Следствие по делу в отношении политика велось с 2013 года.

Напомним, Первез Мушарраф возглавлял Пакистан с 2001 по 2008 год. Приговор был вынесен заочно, поскольку с 2016 года бывший президент находится на лечении в Объединенных Арабских Эмиратах.