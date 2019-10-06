ФБР на час задержало в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы России

Инга Юмашева прилетела на форум «Диалог Форт-Росс».

Нью-Йорк. США. Сотрудники ФБР на час задержали в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы России Ингу Юмашеву. По информации Известий, политик прилетела в Штаты на форум «Диалог Форт-Росс». Местные спецслужбы устроили ей допрос прямо в аэропорту. Отмечается, что представитель США предлагал Юмашевой «пообщаться в неформальной обстановке».

«Мы считаем такие действия неприемлемыми, возмутительными. Мы направили соответствующую ноту протеста и рассчитываем, что нам объяснят, что значат такого рода зондажные подходы к депутату Государственной думы», - сказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Официальный представитель МИДа России Мария Захарова сообщила, что Форт-Росс — бывшая российская крепость в Калифорнии, а целью визита делегации было развитие сотрудничества с американской стороной.