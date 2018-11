Трамп отменит гражданство США по праву рождения

США. Президент США Дональд Трамп заявил, что 14-я поправка не предусматривает гражданство по праву рождения. Об этом американский лидер написал в своем твиттере.

«Так называемое гражданство по праву рождения, которое обходится нашей стране в миллиарды долларов и очень несправедливо по отношению к нашим гражданам, будет так или иначе прекращено. Оно не предусмотрено 14-й поправкой из-за слов «подчинённые юрисдикции оных». Многие правоведы согласны с этим», — гласит пост в социальной сети.

So-called Birthright Citizenship, which costs our Country billions of dollars and is very unfair to our citizens, will be ended one way or the other. It is not covered by the 14th Amendment because of the words "subject to the jurisdiction thereof." Many legal scholars agree.....