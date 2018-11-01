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Трамп отменит гражданство США по праву рождения

14:30, 01 ноября, 2018
Дарья Снидкова
14:30, 01 ноября, 2018
Дарья Снидкова
1811
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#США\n#закон\n#гражданство\n#права\n#Трамп\n#Дональд Трамп
Фото: wikipedia.org
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Американский лидер пересмотрел 14-ю поправку.

США. Президент США Дональд Трамп заявил, что 14-я поправка не предусматривает гражданство по праву рождения. Об этом американский лидер написал в своем твиттере.

«Так называемое гражданство по праву рождения, которое обходится нашей стране в миллиарды долларов и очень несправедливо по отношению к нашим гражданам, будет так или иначе прекращено. Оно не предусмотрено 14-й поправкой из-за слов «подчинённые юрисдикции оных». Многие правоведы согласны с этим», — гласит пост в социальной сети.

Donald J. Trump on Twitter

So-called Birthright Citizenship, which costs our Country billions of dollars and is very unfair to our citizens, will be ended one way or the other. It is not covered by the 14th Amendment because of the words "subject to the jurisdiction thereof." Many legal scholars agree.....

Как пишет RT, Трамп намерен подписать закон о запрете гражданства по праву рождения для детей, родившихся в семьях незарегистрированных мигрантов.

«Мы единственная страна в мире, куда человек приходит, рожает ребёнка, а потом этот ребёнок становится гражданином Соединённых Штатов <…> со всеми преимуществами. <…> Это нелепо, этому нужно положить конец», —цитирует издание Axios слова президента.

 

14:30, 01 ноября, 2018
Дарья Снидкова
1811
0
#США\n#закон\n#гражданство\n#права\n#Трамп\n#Дональд Трамп

 

 

 


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