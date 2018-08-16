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Россия готова ввести безвизовый режим для некоторых категорий граждан Турции

09:18, 16 августа, 2018
Дарья Снидкова
09:18, 16 августа, 2018
Дарья Снидкова
134
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#безвизовый режим\n#Турция\n#Россия
Фото: wikipedia.org
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Решение касается бизнесменов, предпринимателей и владельцев служебных паспортов страны.

Турция. Глава министерства иностранных дел (МИД) Турции заявил, что Россия готова ввести безвизовый режим для некоторых категорий граждан. Как пишет RT, решение касается турецких бизнесменов, предпринимателей и владельцев служебных паспортов страны.

Кроме того, беспрепятственное сообщение коснется и водителей-дальнобойщиков.

Напомним, что ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия ценит отказ Турции присоединиться с антироссийским санкциями.

09:18, 16 августа, 2018
Дарья Снидкова
134
0
#безвизовый режим\n#Турция\n#Россия

 

 

 


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