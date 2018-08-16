Россия готова ввести безвизовый режим для некоторых категорий граждан Турции

Решение касается бизнесменов, предпринимателей и владельцев служебных паспортов страны.

Турция. Глава министерства иностранных дел (МИД) Турции заявил, что Россия готова ввести безвизовый режим для некоторых категорий граждан. Как пишет RT, решение касается турецких бизнесменов, предпринимателей и владельцев служебных паспортов страны.

Кроме того, беспрепятственное сообщение коснется и водителей-дальнобойщиков.

Напомним, что ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия ценит отказ Турции присоединиться с антироссийским санкциями.