Минфин США обнародовал «кремлевский список» из 210 российских бизнесменов и политиков

В него вошли Дмитрий Медведев, Алексей Миллер, Аркадий Дворкович и другие.

Вашингтон. США. Американский Минфин опубликовал так называемый «кремлевский список», включающий имена российских бизнесменов и политиков. Как пишет Интерфакс, в него вошли 96 крупных предпринимателей и 114 чиновников.

По информации агентства, перечень имен в ведомстве сформировали в рамках закона «О противодействии противникам США посредством санкций», а затем в форме доклада передали в американский Конгресс.

В частности, в списке значатся: бизнесмены Роман Абрамович, Владимир Потанин, Алишер Усманов, глава «Роснефти» Игорь Сечин, программист и глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский, глава «Газпрома» Алексей Миллер и владелец банка «Тинькофф» Олег Тиньков. Политики – премьер Дмитрий Медведев, глава минэкономразвития Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, первый заместитель председателя правительства Игорь Шувалов и зампредседателя правительства Аркадий Дворкович.

Отмечается, что американский Минфин не сообщает, будут ли вынесены против них санкции. Пока ведомство просчитывает, к каким последствиям могут привести ограничительные меры. В свою очередь эксперты считают, что само упоминание в списке нанесет определенный урон. Например, представители других стран вряд ли будут заключать с ними сделки, считая российских предпринимателей подсанкционными лицами.

Кроме того, к «кремлевскому списку» прилагается приложение, которое также включает имена российских предпринимателей и политиков, однако пока остается засекреченным.