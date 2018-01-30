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      Минфин США обнародовал «кремлевский список» из 210 российских бизнесменов и политиков

      12:00, 30 января, 2018
      Александра Бобрович
      12:00, 30 января, 2018
      Александра Бобрович
      251
      0
      #политика\n#бизнес\n#Дмитрий Медведев\n#Газпром\n#Роснефть\n#США\n#санкции\n#предприниматели\n#Антон Силуанов\n#Аркадий Дворкович
      Фото: pixabay.com
      251
      0

      В него вошли Дмитрий Медведев, Алексей Миллер, Аркадий Дворкович и другие.

      Вашингтон. США. Американский Минфин опубликовал так называемый «кремлевский список», включающий имена российских бизнесменов и политиков. Как пишет Интерфакс, в него вошли 96 крупных предпринимателей и 114 чиновников.  

      По информации агентства, перечень имен в ведомстве сформировали в рамках закона «О противодействии противникам США посредством санкций», а затем в форме доклада передали в американский Конгресс.  

      В частности, в списке значатся: бизнесмены Роман Абрамович, Владимир Потанин, Алишер Усманов, глава «Роснефти» Игорь Сечин, программист и глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский, глава «Газпрома» Алексей Миллер и владелец банка «Тинькофф» Олег Тиньков. Политики – премьер Дмитрий Медведев, глава минэкономразвития Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, первый заместитель председателя правительства Игорь Шувалов и зампредседателя правительства Аркадий Дворкович.  

      Отмечается, что американский Минфин не сообщает, будут ли вынесены против них санкции. Пока ведомство просчитывает, к каким последствиям могут привести ограничительные меры.  В свою очередь эксперты  считают, что само упоминание в списке нанесет определенный урон.  Например, представители других стран вряд ли будут заключать с ними сделки, считая российских предпринимателей подсанкционными лицами.  

      Кроме того, к «кремлевскому списку» прилагается приложение, которое также включает имена российских предпринимателей и политиков, однако пока остается засекреченным. 

      12:00, 30 января, 2018
      Александра Бобрович
      251
      0
      #политика\n#бизнес\n#Дмитрий Медведев\n#Газпром\n#Роснефть\n#США\n#санкции\n#предприниматели\n#Антон Силуанов\n#Аркадий Дворкович

       

       

       

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