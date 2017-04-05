Порошенко назначил экс-помощницу Саакашвили Марию Гайдар внештатным советником

В 2015 году она получила гражданство Украины.

Киев. Украина. Президент Украины Петр Порошенко назначил своим внештатным советником депутата Одесского облсовета от партии «Блок Петра Порошенко» Марию Гайдар. Ранее 34-летняя россиянка была заместителем экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, сообщает «Лайф».

Позднее чиновнице пришлось покинуть пост, поскольку оставалась гражданкой России. Согласно новому законодательству Украины, депутаты не могут иметь иное гражданство.

В 2015 году Петр Порошенко вручил Гайдар новый паспорт.