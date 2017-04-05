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      Порошенко назначил экс-помощницу Саакашвили Марию Гайдар внештатным советником

      11:15, 05 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      11:15, 05 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      142
      0
      #Михаил Саакашвили\n#Украина\n#власть и чиновники\n#Гайдар\n#Петр Порошенко
      Фото: twitter.com/lifenews_ru
      142
      0

      В 2015 году она получила гражданство Украины.

      Киев. Украина. Президент Украины Петр Порошенко назначил своим внештатным советником депутата Одесского облсовета от партии «Блок Петра Порошенко» Марию Гайдар. Ранее 34-летняя россиянка была заместителем экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, сообщает «Лайф».

      Позднее чиновнице пришлось покинуть пост, поскольку оставалась гражданкой России. Согласно новому законодательству Украины, депутаты не могут иметь иное гражданство.

      В 2015 году Петр Порошенко вручил Гайдар новый паспорт.

      11:15, 05 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      142
      0
      #Михаил Саакашвили\n#Украина\n#власть и чиновники\n#Гайдар\n#Петр Порошенко
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