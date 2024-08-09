Шведские власти не позволили достать со Балтийского дна моря шампанское XIX века

Карлскруна. Швеция. Подъем имущества с затонувшего в середине XIX века корабля запретили власти округа Блекинге на юге Швеции. На борту судна находилось, помимо прочего, порядка 100 бутылок шампанского, пишет Лента.ру со ссылкой на CBS News.

Место кораблекрушения в Балтийском море было найдено в 2016 году. Судно лежит на глубине 58 метров возле шведского острова Эланд. Исследовать его трюмы начали летом 2024 года водолазы польской компании Baltictech. Они нашли фарфор, бутылки с минеральной водой и шампанским. Предположительно, эти товары везли шведскому королю Оскару I или российскому императору Николаю I.

По мнению руководителя команды водолазов Томаса Стахуры, найденное шампанское до сих пор можно пить. Компания Baltictech надеялась реализовать свои находки на аукционе. Однако разрешения муниципалитета она не получила. Шведские чиновники считают, что судно и его груз являются «древней реликвией» и должны быть защищены от расхищения.

«Бутылки с шампанским — это фантастически хорошо сохранившаяся находка, которая дает нам представление о судоходстве и жизни на борту в конце XIX века», — заявил сотрудник муниципалитета округа Блекинге Магнус Йоханссон.