Около 50 человек погибли в межплеменных столкновениях в Пакистане

Исламабад. Пакистан. Конфликт между двумя племенными группами привел к гибели 49 человек, примерно 200 получили ранения. Беспорядки вспыхнули в секторе Куррам на границе с Афганистаном, пишет «Российская газета» со ссылкой на издание The Nation.

Всё началось с обострившегося неделю назад земельного спора между племенами бошехра и малеекхель. При этом одно из них исповедует шиитскую версию ислама, другое – суннитскую. В результате столкновения приобрели религиозную окраску. Вооруженные боевики из обоих племен развернули настоящую войну друг против друга с применением автоматического оружия и реактивных гранатометов.

Нормализации обстановки не способствовало даже заключение мира между старейшинами племен. Остановить бойню не могут также власти Куррама и полиция. В ряде населенных пунктов пришлось закрыть школы и рынки, парализована работа транспорта, что вызвало нехватку продовольствия и лекарств.