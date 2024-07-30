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Около 50 человек погибли в межплеменных столкновениях в Пакистане

12:03, 30 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Около 50 человек погибли в межплеменных столкновениях в Пакистане
12:03, 30 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
48
0
#Пакистан\n#беспорядки\n#полиция\n#стрельба\n#земля\n#религия\n#конфликт
Фото: pxhere.com
48
0

Жители не поделили участок земли, далее конфликт приобрел религиозную окраску.

Исламабад. Пакистан. Конфликт между двумя племенными группами привел к гибели 49 человек, примерно 200 получили ранения. Беспорядки вспыхнули в секторе Куррам на границе с Афганистаном, пишет «Российская газета» со ссылкой на издание The Nation.

Всё началось с обострившегося неделю назад земельного спора между племенами бошехра и малеекхель. При этом одно из них исповедует шиитскую версию ислама, другое – суннитскую. В результате столкновения приобрели религиозную окраску. Вооруженные боевики из обоих племен развернули настоящую войну друг против друга с применением автоматического оружия и реактивных гранатометов.

Нормализации обстановки не способствовало даже заключение мира между старейшинами племен. Остановить бойню не могут также власти Куррама и полиция. В ряде населенных пунктов пришлось закрыть школы и рынки, парализована работа транспорта, что вызвало нехватку продовольствия и лекарств.

12:03, 30 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
48
0
#Пакистан\n#беспорядки\n#полиция\n#стрельба\n#земля\n#религия\n#конфликт