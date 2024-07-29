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На улицах олимпийского Парижа заметили крыс размером с кошку

17:52, 29 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
На улицах олимпийского Парижа заметили крыс размером с кошку
17:52, 29 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
19
0
#Франция\n#Париж\n#Олимпиада\n#дожди\n#животные\n#крысы
Фото: pxhere.com
19
0

Из канализации грызунов выгнал проливной дождь.

Париж. Франция. Гигантских крыс заметили на улицах Парижа в разгар Олимпийских игр. Из городской канализации грызунов выгнали дожди, пишет Лента.ру со ссылкой на Daily Star.

В первый день Олимпиады во французской столице выпало до 50 миллиметров осадков. Спасаясь от затопления, крысы начали забегать в рестораны и бары, где с ними невольно «познакомились» спортивные болельщики. 

Одна из особо наглых тварей даже напала на репортера Daily Star. Когда автор статьи ужинал в пригороде Берси, в кафе с улицы зашла крыса размером с кошку. Грызун искал объедки, ничуть не пугаясь людей. Парижане на незваного гостя внимания не обратили.

Кстати, по некотором данным, «крысиное» население Парижа вдвое превосходит число живущих в городе людей. В период подготовки к Играм в местах скопления зверьков, в частности, в парке у Эйфелевой башни и в садах Лувра, установили ловушки с отравой. Но эффект от этих мер оказался близок к нулю.

17:52, 29 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
19
0
#Франция\n#Париж\n#Олимпиада\n#дожди\n#животные\n#крысы