В Швейцарии устроят аукцион для продажи скелета тираннозавра

Цюрих. Швейцария. Аукцион по продаже скелета тираннозавра пройдет в швейцарском Цюрихе. Подобный лот в Европе выставляется на торги впервые, сообщает «МИР 24» со ссылкой на сайт аукционного дома Koller.

Кости, из которых составлен скелет, принадлежали трем хищникам мезозойской эры, жившим на территории нынешних США, и имеют возраст 67 млн лет. Длина остова животного – 11,6 м, высота – 3,9 м.

За останки тираннозавра планируют выручить не менее в 5 млн швейцарских франков (5,5 млн долларов США).

Рост этих динозавров достигал 13 метров, а масса – 9 тонн. Американские ученые недавно доказали, что тираннозавры были теплокровными, а также не уступали в интеллекте современным обезьянам.