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В Швейцарии устроят аукцион для продажи скелета тираннозавра

13:24, 18 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
В Швейцарии устроят аукцион для продажи скелета тираннозавра
13:24, 18 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
33
0
#Швейцария\n#аукцион\n#животные\n#динозавры
Фото: pxhere.com
33
0

Такой лот выставляется на торги впервые в Европе.

Цюрих. Швейцария. Аукцион по продаже скелета тираннозавра пройдет в швейцарском Цюрихе. Подобный лот в Европе выставляется на торги впервые, сообщает «МИР 24» со ссылкой на сайт аукционного дома Koller.

Кости, из которых составлен скелет, принадлежали трем хищникам мезозойской эры, жившим на территории нынешних США, и имеют возраст 67 млн лет. Длина остова животного – 11,6 м, высота – 3,9 м. 

За останки тираннозавра планируют выручить не менее в 5 млн швейцарских франков (5,5 млн долларов США).

Рост этих динозавров достигал 13 метров, а масса – 9 тонн. Американские ученые недавно доказали, что тираннозавры были теплокровными, а также не уступали в интеллекте современным обезьянам.

13:24, 18 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
33
0
#Швейцария\n#аукцион\n#животные\n#динозавры