Китаец испугал до смерти больше тысячи кур и попал в тюрьму

Пекин. КНР. Житель Китая пугал чужих кур с целью довести их до смерти, и это ему удалось. Порядка 1100 пернатых погибло, за что мужчину приговорили к 6 месяцам лишения свободы, передает «МИР 24» со ссылкой на China Daily.

Причиной такого поведения следователи посчитали желание отомстить соседу. Тот срубил несколько деревьев, не спросив разрешения у осужденного. Тогда обидевшийся на него гражданин начал в ночное время приходить на соседскую птицеферму. Там он включал фонарик, устраивая переполох среди пернатых. От нервного потрясения куры в массовом порядке гибли. Ущерб от этих действий оценили в 2 тыс. долларов США.