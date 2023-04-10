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Китаец испугал до смерти больше тысячи кур и попал в тюрьму

17:26, 10 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Китаец испугал до смерти больше тысячи кур и попал в тюрьму
17:26, 10 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
69
0
#Китай\n#происшествие\n#месть\n#ущерб\n#суд\n#птицы\n#курицы
Фото: pxhere.com
69
0

Мужчина ночью устраивал переполох на подворье соседа.

Пекин. КНР. Житель Китая пугал чужих кур с целью довести их до смерти, и это ему удалось. Порядка 1100 пернатых погибло, за что мужчину приговорили к 6 месяцам лишения свободы, передает «МИР 24» со ссылкой на China Daily.

Причиной такого поведения следователи посчитали желание отомстить соседу. Тот срубил несколько деревьев, не спросив разрешения у осужденного. Тогда обидевшийся на него гражданин начал в ночное время приходить на соседскую птицеферму. Там он включал фонарик, устраивая переполох среди пернатых. От нервного потрясения куры в массовом порядке гибли. Ущерб от этих действий оценили в 2 тыс. долларов США.

17:26, 10 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
69
0
#Китай\n#происшествие\n#месть\n#ущерб\n#суд\n#птицы\n#курицы