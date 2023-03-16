Безвизовый режим для российских туристов ввело правительство Мозамбика

Мапуту. Мозамбик. Правительство Мозамбика ввело безвизовый режим для путешественников с низким риском нелегальной иммиграции из 28 стран, в том числе России. Как передаёт «Мир 24», об этом говорится в сообщении на министерства экономики и финансов южно-африканского государства.

Теперь, согласно документу, граждане России могут находиться в Мозамбике до 30 дней с возможностью продления ещё на 60 дней. Чтобы въехать в республику, туристам надо зарегистрироваться на онлайн-платформе не менее чем за 48 часов до прилёта, а также оплатить сбор.

Визы для того, чтобы въехать в Мозамбик, также больше не понадобятся путешественникам из Бельгии, Британии, Ганы, Германии, Дании, Израиля, Индонезии, Испании, Италии, Китая, Португалии.