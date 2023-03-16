Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
Юных гонщиков могут обучить азам вождения в автошколе «Вираж» Лонгрид Войлок – материал лечения души Лонгрид Жители Удмуртии могут предложить название для первого в республике крематория Лонгрид

Безвизовый режим для российских туристов ввело правительство Мозамбика

15:00, 16 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Безвизовый режим для российских туристов ввело правительство Мозамбика
15:00, 16 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
98
0
#Мозамбик\n#туристы\n#виза
Фото: wikimedia.org (Andrew Moir)
98
0

Теперь россияне могут провести в южно-африканской стране до 30 суток, предупредив о своём прилёте за два дня.

Мапуту. Мозамбик. Правительство Мозамбика ввело безвизовый режим для путешественников с низким риском нелегальной иммиграции из 28 стран, в том числе России. Как передаёт «Мир 24», об этом говорится в сообщении на министерства экономики и финансов южно-африканского государства. 

Теперь, согласно документу, граждане России могут находиться в Мозамбике до 30 дней с возможностью продления ещё на 60 дней. Чтобы въехать в республику, туристам надо зарегистрироваться на онлайн-платформе не менее чем за 48 часов до прилёта, а также оплатить сбор.

Визы для того, чтобы въехать в Мозамбик, также больше не понадобятся путешественникам из Бельгии, Британии, Ганы, Германии, Дании, Израиля, Индонезии, Испании, Италии, Китая, Португалии.

15:00, 16 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
98
0
#Мозамбик\n#туристы\n#виза