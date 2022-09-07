«Ледник Судного дня» в Антарктиде тает быстрее ожидаемого

Антарктида. Ледник Туэйтса в Антарктиде, известный также как «ледник Судного дня», может быстро отступить в ближайшие годы. Об этом передаёт «Газета.ру» со ссылкой на CNN.

Отметим, что своё прозвище ледник получил из-за высокого риска обрушения и угрозы глобальному уровню моря — ледник может поднять его уровень на несколько метров.

Сейчас ледник разрушается вдоль своего подводного основания по мере того, как планета нагревается. В исследовании, опубликованном в понедельник, 5 сентября, в журнале Nature Geoscience, учёные нанесли на карту историческое отступление ледника, надеясь узнать из его прошлого, как ледник поведёт себя в будущем. Оказалось, что в какой-то момент за последние два столетия основание ледника отошло от морского дна и отступало со скоростью 2,1 км в год. Это вдвое превышает скорость, которую учёные наблюдали за последнее десятилетие или около того.

«Этот быстрый распад, возможно, произошёл не далее, как в середине XX века», — сказал в пресс-релизе ведущий автор исследования и морской геофизик из Университета Южной Флориды Аластер Грэм.

В итоге у ледника Туэйтса есть возможность быстро отступить в ближайшем будущем, как только он оторвётся от хребта на морском дне, который помогает держать его под контролем.

«Туэйтс действительно держится сегодня своими ногтями, и мы должны ожидать больших изменений в небольших временных масштабах в будущем — даже от года к году — как только ледник отступит за неглубокий гребень в своём ложе», — указал морской геофизик и один из соавторов исследования из Британской антарктической службы Роберт Лартер.

Отметим, что, если ледник Туэйтса полностью растает, уровень Мирового океана вырастет на 0,6 м, что в свою очередь способно повлечь дальнейшее поднятие уровня моря до трёх метров.