Москва и Дамаск оценили масштабы хищений сирийской нефти США

Дамаск. Сирия. Воровство нефти из сирийских месторождений подконтрольными США структурами достигло максимума с начала вторжения американских военных на территорию страны. Об этом говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирии, пишет Лента.ру.

Масштаб хищений составил 66 тыс. баррелей в сутки. Это 80% от добываемого в сутки объема нефти в Сирии, отмечается в заявлении. При этом в стране сохраняется сложная гуманитарная ситуация, миллионам местных жителей не хватает воды и продовольствия.

В заявлении также сообщается, что совместными усилиями Москвы и Дамаска удалось вернуть в места прежнего проживания 2 407 110 сирийцев.

Ранее поступала информация, что американские военные при поддержке курдских формирований бензовозами вывозят нефть из месторождений севера и северо-востока Сирии в Ирак. 14 августа сообщалось о проходе через границу одной такой автоколонны из 89 цистерн. 21 августа стало известно о доставке в Ирак 137 цистерн с сирийской нефтью.