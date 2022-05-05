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К киберцентру НАТО в Эстонии присоединилась разведка Южной Кореи

15:15, 05 мая, 2022
Дмитрий Стрелков
К киберцентру НАТО в Эстонии присоединилась разведка Южной Кореи
15:15, 05 мая, 2022
Дмитрий Стрелков
57
0
#Южная Корея\n#интернет\n#НАТО
Фото: pixabay.com
57
0

Это первый член киберцентра из Азии.

Сеул. Южная Корея. Национальное агентство разведки Южной Кореи присоединилось к киберцентру НАТО в эстонском Таллине. Как передаёт «Интерфакс» со ссылкой на агентство «Рёнхап», таким образом, «страна утренней свежести» стала первым членом этого отдела альянса из азиатских стран.

«Мы планируем усилить наш потенциал реагирования в киберпространстве до мирового уровня, увеличив число наших сотрудников в центре и расширив масштабы совместных учений», — приводит «Рёнхап» выдержки из заявления разведывательного агентства Южной Кореи.

По данным издания, разведывательное агентство будет представлять Сеул в учебной и исследовательской деятельности центра. Таким образом, число участников киберцентра Североатлантического альянса достигло 32, в том числе 27 государств-союзников, являющихся членами НАТО.

15:15, 05 мая, 2022
Дмитрий Стрелков
57
0
#Южная Корея\n#интернет\n#НАТО