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Народная милиция ДНР завершает окружение Мариуполя

17:59, 28 февраля, 2022
Евгений Кандаков
Народная милиция ДНР завершает окружение Мариуполя
17:59, 28 февраля, 2022
Евгений Кандаков
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#Украина\n#Россия\n#Донбасс\n#конфликт\n#военные\n#ЛНР\n#ДНР
Фото: vk.com/rt_russian
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В Луганской области возвращены Новая Астрахань и Боровеньки.

Москва. Мариуполь практически блокирован войсками Донецкой народной республики, основные пути из города перекрыты. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Минобороны России генерал-полковника Игоря Конашенкова.

Население Мариуполя насчитывает около 500 тыс. человек. Это крупный порт на северном побережье Азовского моря. В 2014 году Вооруженные силы Украины отбили его у ДНР.

Также Конашенков рассказал об успехах группировки войск Луганской народной республики. При огневой поддержке Вооруженных сил России они продвинулись на территорию Украины еще на 23 км, вернув населенные пункты Новая Астрахань и Боровеньки.

Как объявили в Минобороны ранее, по состоянию на 28 февраля российские военные взяли под контроль Запорожскую АЭС, а также города Бердянск и Энергодар в Запорожской области Украины.

17:59, 28 февраля, 2022
Евгений Кандаков
159
0
#Украина\n#Россия\n#Донбасс\n#конфликт\n#военные\n#ЛНР\n#ДНР