Российские военные взяли под контроль Бердянск и Запорожскую АЭС

Москва. Вооруженные силы России вошли в города Бердянск и Энергодар на Украине. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Также, по его словам, российские военные контролируют территорию вокруг Запорожской атомной электростанции. Объект работает в штатном режиме, радиоактивный фон находится в норме. Ранее, напомним, под российский контроль перешла территория вокруг Чернобыльской АЭС.

Тем временем войска Донецкой Народной Республики при огневой поддержке российских Вооруженных сил отбили у ВСУ город Новый Айдар и полностью блокировали Волноваху. При этом фронт продвинулся вглубь украинской территории еще на 19 км.

Военные Луганской Народной Республики установили контроль над населенными пунктами Хворостянка, Сухановка и Артем, сообщил Конашенков.

Также представитель Минобороны заявил об уничтожении Воздушно-космическими силами России за минувшие сутки 8 зенитно-ракетных комплексов «Бук М-1», станции наведения ЗРК С-300 и «Бук М-1», 3 радиотехнических позиций со станциями П-14, 4 боевых самолетов на земле и одного — в воздухе.

В результате российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины, отметил Конашенков.