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Российские военные взяли под контроль Бердянск и Запорожскую АЭС

12:42, 28 февраля, 2022
Евгений Кандаков
Российские военные взяли под контроль Бердянск и Запорожскую АЭС
12:42, 28 февраля, 2022
Евгений Кандаков
461
0
#Россия\n#Украина\n#конфликт\n#АЭС\n#мирный_атом\n#Донбасс\n#Минобороны\n#военные\n#ЛНР\n#ДНР
Фото: vk.com/mil
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Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Москва. Вооруженные силы России вошли в города Бердянск и Энергодар на Украине. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Также, по его словам, российские военные контролируют территорию вокруг Запорожской атомной электростанции. Объект работает в штатном режиме, радиоактивный фон находится в норме. Ранее, напомним, под российский контроль перешла территория вокруг Чернобыльской АЭС.

Тем временем войска Донецкой Народной Республики при огневой поддержке российских Вооруженных сил отбили у ВСУ город Новый Айдар и полностью блокировали Волноваху. При этом фронт продвинулся вглубь украинской территории еще на 19 км.

Военные Луганской Народной Республики установили контроль над населенными пунктами Хворостянка, Сухановка и Артем, сообщил Конашенков.

Также представитель Минобороны заявил об уничтожении Воздушно-космическими силами России за минувшие сутки 8 зенитно-ракетных комплексов «Бук М-1», станции наведения ЗРК С-300 и «Бук М-1», 3 радиотехнических позиций со станциями П-14, 4 боевых самолетов на земле и одного — в воздухе.

В результате российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины, отметил Конашенков.

12:42, 28 февраля, 2022
Евгений Кандаков
461
0
#Россия\n#Украина\n#конфликт\n#АЭС\n#мирный_атом\n#Донбасс\n#Минобороны\n#военные\n#ЛНР\n#ДНР