NASA планирует запустить коммерческий экипаж на МКС в феврале 2021 года

Четверо астронавтов проведут на станции 8 дней.

Мыс Канаверал. США. Первый запуск коммерческого экипажа на Международную космическую станцию запланирован на 21 февраля 2022 года. Об этом пишет «Интерфакс».

В 2020 году NASA выбрало компанию Axiom-1 для осуществления коммерческих запусков на МКС. Экипаж в составе четырёх астронавтов отправится на станцию с космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал, штат Флорида. Они проведут на станции 8 дней, в ходе которых встретятся с постоянными обитателями МКС.

Только один из четырёх человек является профессиональным астронавтом, хоть и бывшим.

Кроме того, Axiom-1 должна построить на станции коммерческий сегмент — доставка элементов для него намечена на 2024 год. Известно, что первый модуль будет предназначен для проживания астронавтов и проведения экспериментов. Также он получит стыковочный адаптер — прилетающие на станцию корабли смогут стыковаться с сегментом. Второй модуль запустят годом позже, он будет аналогичен первому. Третий — лабораторный — отправят в 2026 году. В 2027 прибудет последний модуль с солнечными батареями. Они будут отвечать за наполнение коммерческого сегмента электроэнергией. Также четвёртый модуль планируется оснастить шлюзовым отсеком — для выходов в открытый космос.

Когда МКС прекратит свою работу, сегмент отстыкуется и станет работать автономно как Axiom Commerical Space Station (Коммерческая космическая станция Axiom).

Напомним, ранее в сентябре компания SpaceX отправила в космос экипаж из обычных людей, не являющихся профессиональными космонавтами:миллиардер Джаред Айзекман, детский врач Хейли Арсено, бывший кандидат в астронавты NASA Сиан Проктор и инженер Кристофер Семброски. Полёт продлился трое суток. Корабль успешно вернулся на Землю.