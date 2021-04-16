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Дженнифер Лопес разорвала отношения с Алексом Родригесом

13:50, 16 апреля, 2021
Евгений Кандаков
Дженнифер Лопес разорвала отношения с Алексом Родригесом
13:50, 16 апреля, 2021
Евгений Кандаков
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#США\n#шоу-бизнес\n#знаменитости\n#актеры\n#музыканты\n#голливудские звезды
Фото: instagram.com/jlo
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Актриса и певица начала встречаться с бейсболистом в 2017 году.

Малибу. США. В личной жизни известной американской актрисы и певицы Дженнифер Лопес вновь наступил период одиночества. Поп-звезда рассталась с бейсболистом Алексом Родригесом, сообщает «РЕН ТВ».

По данным СМИ, о разрыве заявлено официально. Между бывшими влюбленными больше нет романтических отношений, хотя 2 года назад пара торжественно отпраздновала помолвку.

Кризис в отношениях наступил в разгар пандемии коронавируса. С этого времени в прессу начали просачиваться слухи о возможном расставании. Лопес и Родригес всячески опровергали эти сплетни, даже демонстративно отправились в совместный отпуск. Однако неизбежное произошло – последние фотосессии Джей Ло проходили без Алекса, а с ее руки исчезло обручальное кольцо.  

Напомним, в феврале 2020 года актриса и певица, которой на тот момент исполнилось 50 лет, произвела фурор перед поклонниками, выложив в соцсеть фото в бикини.

13:50, 16 апреля, 2021
Евгений Кандаков
95
0
#США\n#шоу-бизнес\n#знаменитости\n#актеры\n#музыканты\n#голливудские звезды