Дженнифер Лопес разорвала отношения с Алексом Родригесом

Актриса и певица начала встречаться с бейсболистом в 2017 году.



Малибу. США. В личной жизни известной американской актрисы и певицы Дженнифер Лопес вновь наступил период одиночества. Поп-звезда рассталась с бейсболистом Алексом Родригесом, сообщает «РЕН ТВ».

По данным СМИ, о разрыве заявлено официально. Между бывшими влюбленными больше нет романтических отношений, хотя 2 года назад пара торжественно отпраздновала помолвку.

Кризис в отношениях наступил в разгар пандемии коронавируса. С этого времени в прессу начали просачиваться слухи о возможном расставании. Лопес и Родригес всячески опровергали эти сплетни, даже демонстративно отправились в совместный отпуск. Однако неизбежное произошло – последние фотосессии Джей Ло проходили без Алекса, а с ее руки исчезло обручальное кольцо.

Напомним, в феврале 2020 года актриса и певица, которой на тот момент исполнилось 50 лет, произвела фурор перед поклонниками, выложив в соцсеть фото в бикини.