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Стюардесса с фамилией Байден: супруга президента США устроила розыгрыш в самолете

17:07, 02 апреля, 2021
Евгений Кандаков
Стюардесса с фамилией Байден: супруга президента США устроила розыгрыш в самолете
17:07, 02 апреля, 2021
Евгений Кандаков
87
0
#США\n#президент\n#Джо Байден\n#жены\n#самолет\n#журналисты\n#шутки\n#первое апреля\n#розыгрыш\n#первая леди
Фото: facebook.com/FLOTUS
87
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На бейдже у «бортпроводницы» было напечатано имя «Жасмин».

Вашингтон. США. Первоапрельский розыгрыш организовала первая леди США Джилл Байден. 69-летняя супруга американского президента переоделась в костюм стюардессы и подала десерт журналистам, летевшим вместе с ней в самолете из Калифорнии в Вашингтон, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Чтобы не быть узнанной, Джилл надела черный парик, медицинскую маску и черный костюм. На бейдже «стюардессы» было напечатано имя «Жасмин». В этом образе жена Джо Байдена угостила попутчиков мороженым. Никто из репортеров не обратил внимание на странную «бортпроводницу». Тогда через пару минут она вернулась в салон самолета без парика и рассекретила розыгрыш. По словам журналистов, Джилл засмеялась и крикнула «Первоапрельские дураки!»

Напомним, сам Джо Байден, летая самолетом, попадал главным образом в неловкие ситуации. Так, за последний месяц он дважды спотыкался и один раз падал, поднимаясь по трапу. В Белом доме сослались на сильный ветер, шатавший лестницу.

17:07, 02 апреля, 2021
Евгений Кандаков
87
0
#США\n#президент\n#Джо Байден\n#жены\n#самолет\n#журналисты\n#шутки\n#первое апреля\n#розыгрыш\n#первая леди