Стюардесса с фамилией Байден: супруга президента США устроила розыгрыш в самолете

На бейдже у «бортпроводницы» было напечатано имя «Жасмин».



Вашингтон. США. Первоапрельский розыгрыш организовала первая леди США Джилл Байден. 69-летняя супруга американского президента переоделась в костюм стюардессы и подала десерт журналистам, летевшим вместе с ней в самолете из Калифорнии в Вашингтон, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Чтобы не быть узнанной, Джилл надела черный парик, медицинскую маску и черный костюм. На бейдже «стюардессы» было напечатано имя «Жасмин». В этом образе жена Джо Байдена угостила попутчиков мороженым. Никто из репортеров не обратил внимание на странную «бортпроводницу». Тогда через пару минут она вернулась в салон самолета без парика и рассекретила розыгрыш. По словам журналистов, Джилл засмеялась и крикнула «Первоапрельские дураки!»

Напомним, сам Джо Байден, летая самолетом, попадал главным образом в неловкие ситуации. Так, за последний месяц он дважды спотыкался и один раз падал, поднимаясь по трапу. В Белом доме сослались на сильный ветер, шатавший лестницу.