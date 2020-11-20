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Туристов на Кубе будут платно проверять на коронавирус и держать на карантине 5 дней

17:55, 20 ноября, 2020
Евгений Кандаков
Туристов на Кубе будут платно проверять на коронавирус и держать на карантине 5 дней
17:55, 20 ноября, 2020
Евгений Кандаков
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#отдых\n#туризм\n#Куба\n#сбор денег\n#тест\n#карантин\n#коронавирус
Фото: pixabay.com
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Новшества вводятся с 1 декабря.

Гавана. Куба. На Кубе изменятся условия пребывания туристов. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на островное издание El Nuevo Herald.

В частности, согласно постановлению Минфина республики, с 1 декабря всем прибывшим на остров придется заплатить по 30 долларов США за ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию. Сбор будет включен в стоимость авиабилета. Также туристам придется провести 5 дней на карантине.

В то же время до конца ноября тестирование на коронавирус в аэропортах Кубы будет проводиться бесплатно.

Авиасообщение между Россией и Кубой было восстановлено 3 ноября.

17:55, 20 ноября, 2020
Евгений Кандаков
2
0
#отдых\n#туризм\n#Куба\n#сбор денег\n#тест\n#карантин\n#коронавирус