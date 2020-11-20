Туристов на Кубе будут платно проверять на коронавирус и держать на карантине 5 дней

Новшества вводятся с 1 декабря.





Гавана. Куба. На Кубе изменятся условия пребывания туристов. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на островное издание El Nuevo Herald.

В частности, согласно постановлению Минфина республики, с 1 декабря всем прибывшим на остров придется заплатить по 30 долларов США за ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию. Сбор будет включен в стоимость авиабилета. Также туристам придется провести 5 дней на карантине.

В то же время до конца ноября тестирование на коронавирус в аэропортах Кубы будет проводиться бесплатно.

Авиасообщение между Россией и Кубой было восстановлено 3 ноября.