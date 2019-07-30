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На Украине возбудили новое дело против Петра Порошенко

11:00, 30 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
На Украине возбудили новое дело против Петра Порошенко
11:00, 30 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
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#Украина\n#власть и чиновники\n#вмешательство\n#Петр Порошенко\n#суд
Фото: wikimedia.org
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Сам экс-президент вместе с семьёй уехал в Турцию.

Украина. Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело в отношении экс-президента страны Петра Порошенко. Как передаёт Life со ссылкой на портал «Страна.UA», бывшего лидера обвиняют во вмешательстве в судебный процесс и давление на судей.

Заявителем выступил экс-глава Апелляционного суда Киева Антон Чернушенко, который с 2015 года находится за пределами Украины из-за ряда возбуждённых на него уголовных дел. По словам бывшего судьи, Порошенко и замглавы его администрации Алексей Филатов лично требовали от него вынесения заведомо неверных решений в отношении невиновных.

Отметим, что бывший президент Украины в понедельник, 29 июля, покинул вместе с семьёй территорию страны, отказавшись от охраны. По его словам, семейство отбыло на отдых в Турцию.

11:00, 30 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
130
0
#Украина\n#власть и чиновники\n#вмешательство\n#Петр Порошенко\n#суд

 

 

 


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