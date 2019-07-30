На Украине возбудили новое дело против Петра Порошенко

Сам экс-президент вместе с семьёй уехал в Турцию.

Украина. Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело в отношении экс-президента страны Петра Порошенко. Как передаёт Life со ссылкой на портал «Страна.UA», бывшего лидера обвиняют во вмешательстве в судебный процесс и давление на судей.

Заявителем выступил экс-глава Апелляционного суда Киева Антон Чернушенко, который с 2015 года находится за пределами Украины из-за ряда возбуждённых на него уголовных дел. По словам бывшего судьи, Порошенко и замглавы его администрации Алексей Филатов лично требовали от него вынесения заведомо неверных решений в отношении невиновных.

Отметим, что бывший президент Украины в понедельник, 29 июля, покинул вместе с семьёй территорию страны, отказавшись от охраны. По его словам, семейство отбыло на отдых в Турцию.