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Полеты Boeing 737 MAX временно запрещают по всему миру

12:50, 13 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
12:50, 13 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
118
0
#безопасность\n#США\n#запреты\n#самолёты\n#Боинг\n#крушение самолет
Фото: Boeing
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В самой компании с пониманием отнеслись к таким заявлениям.

США. Ряд стран временно запретили эксплуатацию самолётов моделей Boeing 737 MAX. Как сообщает RT, такое решение вынесли надзорные органы Евросоюза, а до этого аналогичные меры приняли ведомства Великобритании, Германии, Франции, Австрии.

Российская авиакомпания S7, у которой в парке есть 737 MAX, также решила приостановить их использование. Авиационные надзорные органы множества стран запретили полёты самолётов Boeing 737 MAX 8 после крушения лайнера такой модели в Эфиопии 10 марта. Тогда погибли 189 человек. 

Аналогичным образом поступила Норвегия. Примечательно, что отправившийся из Стокгольма в Тель-Авив Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Norwegian развернули в воздухе над Румынией, после чего самолёт вернулся в авиагавань Арланда в Швеции.

О временной приостановке эксплуатации самолётов аналогичного типа ранее сообщили в Малайзии, Австралии, Сингапуре, Китае, Вьетнаме и Омане.

В свою очередь, компания Boeing официально заявила, что уверена в безопасности своих самолётов 737 MAX 8.

«Безопасность является приоритетом номер один для Boeing, и мы полностью уверены в безопасности 737 MAX», — говорится в сообщении компании. Вместе с тем Boeing заявили о понимании запретов, которые ввели власти отдельных стран.

12:50, 13 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
118
0
#безопасность\n#США\n#запреты\n#самолёты\n#Боинг\n#крушение самолет

 

 

 


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