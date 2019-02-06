Эксперт рассказал о состоянии автомобиля Tesla в космосе

Спорткар мог пострадать из-за радиации и мусора.

США. Химик Уильям Кэрролл из Индианского университета в США рассказал РИА Новости о состоянии запущенного в космос автомобиля Tesla Roadster. Об этом пишут «Известия».

По мнению эксперта, пластиковая обшивка и детали из кожи могли пострадать из-за радиации. Но облучения не страшны металлическим частям авто.

Серьезной опасностью для «Тесла» может послужить космический мусор.

Кроме того, Кэрролл отметил, что нахождение автомобиля на гелиоцентрической орбите возможно вычислить только математическими расчетами. Дело в том, что следить за относительно крохотным спорткаром через телескоп нерентабельно.