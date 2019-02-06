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Эксперт рассказал о состоянии автомобиля Tesla в космосе

19:00, 06 февраля, 2019
Дарья Снидкова
19:00, 06 февраля, 2019
Дарья Снидкова
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#авто\n#космос\n#США\n#Tesla\n#Илон Маск
Фото: itc.ua
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Спорткар мог пострадать из-за радиации и мусора.

США. Химик Уильям Кэрролл из Индианского университета в США рассказал РИА Новости о состоянии запущенного в космос автомобиля Tesla Roadster. Об этом пишут «Известия».

По мнению эксперта, пластиковая обшивка и детали из кожи могли пострадать из-за радиации. Но облучения не страшны металлическим частям авто.

Серьезной опасностью для «Тесла» может послужить космический мусор.

Кроме того, Кэрролл отметил, что нахождение автомобиля на гелиоцентрической орбите возможно вычислить только математическими расчетами. Дело в том, что следить за относительно крохотным спорткаром через телескоп нерентабельно.

 

19:00, 06 февраля, 2019
Дарья Снидкова
194
0
#авто\n#космос\n#США\n#Tesla\n#Илон Маск

 

 

 


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