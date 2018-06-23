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Пас из космоса: в сети опубликовали забавный ролик с португальским футболистом Криштиану Роналду

14:35, 23 июня, 2018
Александра Бобрович
14:35, 23 июня, 2018
Александра Бобрович
541
0
#космос\n#футбол\n#видео\n#Роскосмос\n#МКС\n#чемпионат мира по футболу 2018\n#Криштиану Роналду
Фото: fifa.com/worldcup
541
0

На кадрах показан один из неудачных ударов Роналду по воротам соперника, когда мяч улетел в космос.

Москва. В сети опубликовали забавный ролик с португальским футболистом Криштиану Роналду. Видео смонтировал и опубликовал Роскосмос.  

Как сообщается на официальном сайте госкорпорации, оно приурочено к ЧМ-2018 по футболу. Основой для него стал матч Португалии и Марокко, завершившийся со счетом 1:0.  

На кадрах показан один из неудачных ударов Роналду по воротам соперника, когда мяч улетел в космос – на МКС, прямо в руки россиянина Олега Артемьева.  

В ответ космонавт отправил спортивный снаряд обратно на Землю, попав знаменитому португальцу точно в голову. Тем самым и получив шутливое название «Пас из космоса».  

«На свет появился новый юмористический видеоролик, объединяющий космос и Чемпионат мира по футболу! Разошедшееся по всему миру видео так называемого ПАСА ИЗ КОСМОСА запало в душу болельщикам. <…> Роскосмос еще раз поздравляет всех фанатов мира с продолжением футбольного праздника и желает всем отличных «футбольных» выходных», - говорится в сообщении.

14:35, 23 июня, 2018
Александра Бобрович
541
0
#космос\n#футбол\n#видео\n#Роскосмос\n#МКС\n#чемпионат мира по футболу 2018\n#Криштиану Роналду

 

 

 


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