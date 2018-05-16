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Германия и ЕС сохранят ядерную сделку с Ираном вопреки желанию США

18:52, 16 мая, 2018
Евгений Кандаков
18:52, 16 мая, 2018
Евгений Кандаков
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#политика\n#МИД\n#ядерное оружие\n#Германия\n#Иран\n#Ближний Восток\n#соглашение
Фото: pixabay.com
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8 мая Дональд Трамп объявил о восстановлении всех прежних санкций против Тегерана.  

Берлин. ФРГ. Вопреки действиям США, Германия и ее партнеры из ЕС не выйдут из ядерной сделки с Ираном. Как пишут «Известия», о наличии договоренности об этом объявил в бундестаге в среду, 16 мая, глава МИД ФРГ Хайко Маас. 

Напомним, о выходе из соглашения и возвращении санкций против Тегерана объявил 8 мая президент США Дональд Трамп. Позднее он заявил, что подпишет с Ираном новое соглашение, более справедливое и выгодное для Америки.

Между тем глава германского МИДа считает, что сохранение ядерного соглашения является необходимым для европейских стран с точки зрения их собственной безопасности.   

В то же время Берлин не приветствует многие действия Тегерана на Ближнем Востоке, особенно в Сирии. Хайко Маас также отметил, что нераспространение ядерного вооружения является для Германии крайне важным, и страна готова сделать для этого все возможное. 

Со своей стороны, еврокомиссар по внутренним делам Димитрис Аврамопулос заявил, что Евросоюз может защитить интересы своих компаний в случае восстановления американских санкций против Ирана.

18:52, 16 мая, 2018
Евгений Кандаков
445
0
#политика\n#МИД\n#ядерное оружие\n#Германия\n#Иран\n#Ближний Восток\n#соглашение

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