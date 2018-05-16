Германия и ЕС сохранят ядерную сделку с Ираном вопреки желанию США

8 мая Дональд Трамп объявил о восстановлении всех прежних санкций против Тегерана.

Берлин. ФРГ. Вопреки действиям США, Германия и ее партнеры из ЕС не выйдут из ядерной сделки с Ираном. Как пишут «Известия», о наличии договоренности об этом объявил в бундестаге в среду, 16 мая, глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Напомним, о выходе из соглашения и возвращении санкций против Тегерана объявил 8 мая президент США Дональд Трамп. Позднее он заявил, что подпишет с Ираном новое соглашение, более справедливое и выгодное для Америки.

Между тем глава германского МИДа считает, что сохранение ядерного соглашения является необходимым для европейских стран с точки зрения их собственной безопасности.

В то же время Берлин не приветствует многие действия Тегерана на Ближнем Востоке, особенно в Сирии. Хайко Маас также отметил, что нераспространение ядерного вооружения является для Германии крайне важным, и страна готова сделать для этого все возможное.

Со своей стороны, еврокомиссар по внутренним делам Димитрис Аврамопулос заявил, что Евросоюз может защитить интересы своих компаний в случае восстановления американских санкций против Ирана.