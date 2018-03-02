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США продадут Украине противотанковые комплексы Javelin за 47 млн долларов

10:16, 02 марта, 2018
Александра Бобрович
10:16, 02 марта, 2018
Александра Бобрович
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#оружие\n#Украина\n#США\n#продажи\n#деньги
Фото: vk.com
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Решение об этом принял американский госдепартамент.

Вашингтон. США. США продадут Украине противотанковые комплексы Javelin за 47 млн долларов. Как пишет РТ, решение об этом принял американский госдепартамент.  

«Государственный департамент принял решение одобрить потенциальную продажу Украине противотанковых комплексов Javelin ориентировочной стоимостью 47 млн долларов», - приводит издание сообщение ведомства.  

Отмечается, что речь идет о продаже 37 противоракетных комплексов и 210 ракет к ним.  

Кроме того, в агентстве по оборонному сотрудничеству и безопасности США считают, что возможная сделка никак не противоречит вопросам национальной безопасности страны, а  только способствует повышению уровня обороноспособности Украины.

10:16, 02 марта, 2018
Александра Бобрович
152
0
#оружие\n#Украина\n#США\n#продажи\n#деньги

 

 

 

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