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      Британский МИД запретил сотрудникам подкармливать кота-мышелова Палмерстона

      11:34, 31 января, 2018
      Александра Бобрович
      11:34, 31 января, 2018
      Александра Бобрович
      233
      0
      #МИД\n#кошки\n#запрет\n#Великобритания\n#Лондон\n#мыши
      Фото: vk.com
      233
      0

      Во внешнеполитическом ведомстве считают, что он стал реже ловить грызунов.

      Лондон. Великобритания. Министерство иностранных дел Великобритании запретило своим сотрудникам подкармливать кота-мышелова Палмерстона. Как пишут Известия.ру, в МИДе считают, что он стал реже ловить грызунов.  

      По информации СМИ, в внешнеполитическом ведомстве отметили, что фигура Палмерстона не изменилась: кот не набрал лишних килограммов, пребывая на службе. Однако за последнее время стал работать менее эффективно.  

      В связи с этим МИД решил запретить своим сотрудникам подкармливать мышелова и разослал документ о запрете главам департаментов.  

      Отмечается, что Палмерстон начал «работать» на британское ведомство в качестве мышелова в 2016 году. До этого момента усатый сотрудник был обычным бездомным котом.  

      В прошлом году его успехи даже ставили в пример коту Ларри, который ловит мышей в резиденции премьер-министра страны на Даунинг-стрит. Кроме того, кота Ларри представители СМИ застали играющим с живым зверком, когда как Палмерстон поймал 27 мышей. 

      11:34, 31 января, 2018
      Александра Бобрович
      233
      0
      #МИД\n#кошки\n#запрет\n#Великобритания\n#Лондон\n#мыши

       

       

       

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