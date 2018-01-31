Британский МИД запретил сотрудникам подкармливать кота-мышелова Палмерстона

Во внешнеполитическом ведомстве считают, что он стал реже ловить грызунов.

Лондон. Великобритания. Министерство иностранных дел Великобритании запретило своим сотрудникам подкармливать кота-мышелова Палмерстона. Как пишут Известия.ру, в МИДе считают, что он стал реже ловить грызунов.

По информации СМИ, в внешнеполитическом ведомстве отметили, что фигура Палмерстона не изменилась: кот не набрал лишних килограммов, пребывая на службе. Однако за последнее время стал работать менее эффективно.

В связи с этим МИД решил запретить своим сотрудникам подкармливать мышелова и разослал документ о запрете главам департаментов.

Отмечается, что Палмерстон начал «работать» на британское ведомство в качестве мышелова в 2016 году. До этого момента усатый сотрудник был обычным бездомным котом.

В прошлом году его успехи даже ставили в пример коту Ларри, который ловит мышей в резиденции премьер-министра страны на Даунинг-стрит. Кроме того, кота Ларри представители СМИ застали играющим с живым зверком, когда как Палмерстон поймал 27 мышей.