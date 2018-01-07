СМИ: Евросоюз намерен ввести санкции против России из-за «свиного» эмбарго

Сумма, на которую требуют оштрафовать нашу страну, может составить 1,39 млрд евро в год.

Женева. Швейцария. России грозят новые санкции ЕС. На этот раз они могут быть введены по линии ВТО в ответ на запрет импорта свиноводческой продукции из Европы, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Politico.

Как сообщает зарубежное издание со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, Всемирная торговая организация направила в арбитраж требования Евросоюза о введении торговых санкций против России.

Сумма, на которую хотят оштрафовать Москву, может составить 1,39 млрд евро в год. Причина, как уже сообщалось – отказ РФ от закупок свинины из стран, поддержавших санкции против нашей страны в связи с событиями на Украине в 2014 году.

Отмечается, что сумма в 1,39 млрд евро – не окончательная, она может быть изменена в ту или иную сторону.