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      СМИ: Евросоюз намерен ввести санкции против России из-за «свиного» эмбарго

      11:00, 07 января, 2018
      Аграфена Костромская
      11:00, 07 января, 2018
      Аграфена Костромская
      358
      0
      #ВТО\n#Евросоюз\n#санкции\n#мясо\n#эмбарго\n#свиньи\n#импорт
      Фото: pixabay.com
      358
      0

      Сумма, на которую требуют оштрафовать нашу страну, может составить 1,39 млрд евро в год.  

      Женева. Швейцария. России грозят новые санкции ЕС. На этот раз они могут быть введены по линии ВТО в ответ на запрет импорта свиноводческой продукции из Европы, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Politico. 

      Как сообщает зарубежное издание со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, Всемирная торговая организация направила в арбитраж требования Евросоюза о введении торговых санкций против России.   

      Сумма, на которую хотят оштрафовать Москву, может составить 1,39 млрд евро в год. Причина, как уже сообщалось – отказ РФ от закупок свинины из стран, поддержавших санкции против нашей страны в связи с событиями на Украине в 2014 году.

      Отмечается, что сумма в 1,39 млрд евро – не окончательная, она может быть изменена в ту или иную сторону.

      11:00, 07 января, 2018
      Аграфена Костромская
      358
      0
      #ВТО\n#Евросоюз\n#санкции\n#мясо\n#эмбарго\n#свиньи\n#импорт

       

       

       

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