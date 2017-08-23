Астронавт NASA посетовала на сложность русского языка

Лингвистические проблемы стали для Пегги Уитсон самой сложной частью подготовки к полетам.

Вашингтон. США. Самой сложной частью подготовки к полетам на МКС для астронавта NASA Пегги Уитсон оказалось изучение русского языка. В этом она призналась во время видеомоста между орбитальной станцией и новым набором американских астронавтов, сообщает РИА «Новости».

По словам рекордсменки по длительности пребывания в космосе среди женщин, ее подготовка к карьере астронавта заняла много лет. Но гораздо тяжелее физических упражнений и изучения матчасти оказалось освоение русского языка, необходимого для контактов с иностранными коллегами на МКС.

Уитсон призналась, что она до сих пор плохо говорит по-русски: по ее словам, это оттого, что все еще не может найти в себе «ответственный за языки центр».

Добавим, Пегги Уитсон имеет рекордное количество часов пребывания в космосе среди женщин. На ее счету три полета общей протяженностью почти 377 суток.