Российские туристы смогут получать визы по прибытии в Катар

Подобные условия введены для граждан 80 государств.

Доха. Катар. Власти Катара упростили визовый режим для туристов, в том числе россиян. Как пишет «Парламентская газета», изменения коснутся граждан 80 государств.

В частности, гости из 33 стран, включая Германию, Францию и Турцию, после прилета в аэропорт Катара получат многоразовую визу на срок до 180 дней, при этом им разрешено находиться на территории эмирата в общей сложности 90 суток. Такой порядок начнет действовать с 10 августа.

Граждане еще 47 стран, в том числе России, США, Белоруссии и Украины, будут получать визы на один месяц с момента прибытия. При желании их можно продлить ещё на месяц.

Добавим, для получения визы эмирата туристы должны иметь при себе загранпаспорт, срок действия которого заканчивается не менее чем через полгода, обратный авиабилет и подтверждение бронирования гостиницы в Катаре, а также минимум 1,5 тысячи долларов.

Кстати, в 2016 году Катар посетили 66 тысяч россиян.