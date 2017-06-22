Британские ученые решили бороться с комарами при помощи грязных носков

В экспериментах примут участие две сотни близнецов-добровольцев.

Оксфорд. Великобритания. Новое средство для борьбы с комарами намерены создать британские ученые. Как пишут Nation News, для этого будут использованы нестиранные носки.

Сообщается, что специалисты обратили внимание на «разборчивость» кровососов, которые активно нападают на одних людей, но почти игнорируют других. Возможно, все дело в запахе пота, предположили ученые.

Чтобы понять, так ли это, решено поставить опыт на двухстах парах близнецов. У них заберут носки, которые были в употреблении длительное время, и поместят в аэродинамическую трубу с комарами. Затем по поведению насекомых будет установлено, способен ли запах человека влиять на предпочтения кровопийц.

Другие эксперименты позволят выявить наиболее привлекательные для комаров ароматы, а также ответить на вопрос, можно ли избавиться от надоедливых тварей с помощью изменения запаха тела.