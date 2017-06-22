  • $ 60 ↑
  • € 66.8 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Британские ученые решили бороться с комарами при помощи грязных носков

      16:54, 22 июня, 2017
      Новичок
      16:54, 22 июня, 2017
      Новичок
      170
      0
      #наука\n#биология\n#химия\n#ученые\n#комары
      Фото: pixabay.com
      170
      0

      В экспериментах примут участие две сотни близнецов-добровольцев.  

      Оксфорд. Великобритания. Новое средство для борьбы с комарами намерены создать британские ученые. Как пишут Nation News, для этого будут использованы нестиранные носки.

      Сообщается, что специалисты обратили внимание на «разборчивость» кровососов, которые активно нападают на одних людей, но почти игнорируют других. Возможно, все дело в запахе пота, предположили ученые.  

      Чтобы понять, так ли это, решено поставить опыт на двухстах парах близнецов. У них заберут носки, которые были в употреблении длительное время, и поместят в аэродинамическую трубу с комарами. Затем по поведению насекомых будет установлено, способен ли запах человека влиять на предпочтения кровопийц.  

      Другие эксперименты позволят выявить наиболее привлекательные для комаров ароматы, а также ответить на вопрос, можно ли избавиться от надоедливых тварей с помощью изменения запаха тела.

      16:54, 22 июня, 2017
      Новичок
      170
      0
      #наука\n#биология\n#химия\n#ученые\n#комары

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Следователи начали проверку после обращения жительницы Ижевска к Владимиру Путину

      17:18, 15 июня, 2017
      5866

      Исполняющего обязанности зампреда правительства Удмуртии Рафиса Касимова задержали

      5150
      09:53

      Контрольный звонок: чиновники и силовики Ижевска приехали в барак, жительница которого позвонила Путину

      4711
      19:50, 15 июня, 2017

      Митя Фомин в соцсетях поделился впечатлениями от Сарапула

      4373
      13:02, 18 июня, 2017

      Пресс-секретаря управления судебного департамента Удмуртии убили в Ижевске

      3857
      15:16, 20 июня, 2017

      Самарский фермер сконструировал летающую тарелку

      11:37, 17 июня, 2017
      942

      Минтруд предложил сократить новогодние каникулы в 2018 году

      843
      13:54, 20 июня, 2017

      Сборная России по футболу уступила португальцам со счетом 0:1 в матче Кубка Конфедераций

      773
      09:24

      Знаменитый актер Алексей Баталов ушел из жизни в Москве

      675
      11:46, 15 июня, 2017

      Россияне стали реже путешествовать за границу

      664
      17:02, 18 июня, 2017

      Власти Бельгии призывают Еврокомиссию пощадить картошку фри

      18:38, 20 июня, 2017
      923

      Автомобили «Lada» теряют популярность в Европе

      616
      16:49, 17 июня, 2017

      Гей-марш в Киеве собрал 2,5 тысячи человек

      512
      16:58, 18 июня, 2017

      Юбилей празднует Пол Маккартни

      486
      10:05, 18 июня, 2017

      Пятеро военнослужащих потеряли сознание во время празднования дня рождения королевы Великобритании

      483
      20:05, 17 июня, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: задержание Рафиса Касимова и арест имущества Соловьева

      День памяти и скорби

      Удмуртия в минуту: вершина региона и расселения при строительстве проспекта Калашникова

      21 июня, 2017