  • $ 56.38 ↓
  • € 60.6 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Удав решил напасть на дикобраза и поплатился за это

      19:15, 31 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      19:15, 31 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      45
      0
      #животные\n#видео\n#YouTube\n#интересности
      Фото: pixabay.com
      45
      0

      Змею, проткнутую множеством иголок, засняли на видео.

      Бразилия. В Сети опубликовали видео с удавом, который попытался напасть на дикобраза, но потерпел поражение. На видео, размещенном на YouTube, запечатлена змея с многочисленными иголками.

      На кадрах видно, как змея извивается от боли, и пытается защититься от собаки.

      Ранее было опубликовано видео из Австралии, где владелец магазина автозапчастей заснял смертельную схватку кобры и черной вдовы

      Live boa constrictor studded with quills after porcupine attack

      Wince-inducing footage appears to show a snake writhing in pain after being pierced with a porcupine's spike after attempting to eat it. A video captures the boa constrictor squirming as dozens of white quills protrude from its skin in Brazil.

      19:15, 31 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      45
      0
      #животные\n#видео\n#YouTube\n#интересности
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа