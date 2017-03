Удав решил напасть на дикобраза и поплатился за это

Бразилия. В Сети опубликовали видео с удавом, который попытался напасть на дикобраза, но потерпел поражение. На видео, размещенном на YouTube, запечатлена змея с многочисленными иголками.

На кадрах видно, как змея извивается от боли, и пытается защититься от собаки.

Ранее было опубликовано видео из Австралии, где владелец магазина автозапчастей заснял смертельную схватку кобры и черной вдовы.

Wince-inducing footage appears to show a snake writhing in pain after being pierced with a porcupine's spike after attempting to eat it. A video captures the boa constrictor squirming as dozens of white quills protrude from its skin in Brazil.