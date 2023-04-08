Вкладчики вывели из банков США рекордные за полвека 500 миллиардов долларов

Вашингтон. США. Менее чем за месяц банковская система Соединенных Штатов лишилась без малого 500 млрд долларов. Клиенты вывели эти деньги, опасаясь банкротств в финансовом секторе, сообщает RT со ссылкой на статистику Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Почти 499 млрд долларов были сняты со счетов с 1 по 29 марта. Данная цифра является рекордной за последние 50 лет — с 1973 года. В результате общий объем средств на депозитах снизился до минимума для последних полутора лет – 17,19 трлн долларов

Отток денег последовал после разорения сразу 3 крупных американских банков, в том числе Silicon Valley Bank. После банкротства последнего в марте вкладчики в течение 5 дней в панике забрали со своих счетов 98,4 млрд долларов.

На этом фоне Международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогноз по американской банковской системе со стабильного до негативного.

Причинами произошедшего эксперты называют резкое повышение процентной ставки со стороны ФРС США. На эту меру пришлось пойти после введения санкций в отношении России и рекордного всплеска инфляции. Однако бизнес оказался не готов к изменениям. Финансовые власти США спасают банки печатанием новой массы долларов, что может вызвать новый виток роста цен, а в перспективе подрывает роль американской валюты в международных расчетах.