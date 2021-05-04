27-летний выходец из России стал самым молодым криптомиллиардером

За год состояние Виталика Бутерина выросло в 25 раз.

Создатель криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин стал самым молодым криптомиллиардером в мире. Об этом пишет “Российская газета”. По данным Forbes, состояние 27-летнего выходца из России достигло 1,09 млрд долларов.

В понедельник курс Ethereum, известный более как эфир, впервые перешагнул планку в 3 тыс. долларов.

С начала 2020 года состояние предпринимателя выросло почти в 25 раз.

Ethereum - вторая крупнейшая мировая криптовалюта с рыночной капитализацией в 389 миллиардов долларов. Она уступает только биткоину, капитализация которого превышает триллион долларов.

Виталик Бутерин родился в 1994 году в Коломне. Когда будущему миллиардеру было шесть лет, его семья эмигрировала в Канаду. Ethereum предприниматель создал в 2012 году, когда ему было 18 лет.