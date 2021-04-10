Компания Alibaba получила крупнейший штраф в истории Китая за нарушение антимонопольных правил

Сумма составила 2,78 млрд долларов.

Пекин. Китай. Компанию Alibaba оштрафовали на 2,78 млрд доолларов. Об этом пишет Российска Газета

Причиной стало нарушение антимонопольного законодательства, злоупотребление доминирующим положением на рынке. Как сообщает издание со ссылкой на ТАСС, компания проводила политику, которая принуждала покупателя пользоваться своими услугами без права выбора.

Антимонопольное расследование началось в конце 2020 года. Размер штрафа составит 4% от объема продаж за 2019 год на территории Китая, то есть от 455,71 млрд юаней.

Напомним, Alibaba принадлежит AliExpress, Taobao, Tmall и Alibaba Pictures.