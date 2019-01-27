Самый долгий шатдаун обошелся экономике США по меньшей мере в 6 млрд долларов

В пресс-службе Дональда Трампа объявили, что строительство стены на границе с Мексикой начнется вне зависимости от позиции демократов на тот момент, когда действие временного бюджета закончится.

США. Самый долгий шатдаун, который длился 35 дней, обошелся экономике США по меньшей мере в 6 млрд долларов. При этом в пресс-службе Дональда Трампа объявили, что строительство стены на границе с Мексикой начнется вне зависимости от позиции демократов на тот момент, когда действие временного бюджета закончится. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на РИА Новости и данные S&P Global Ratings.

«Хотя этот шатдаун закончился, небольшое соглашение на Капитолийском холме, скорее всего, отразится на уверенности бизнеса и настроениях на финансовых рынках», — отмечает американское агентство.

Сообщается, что 26 января Трамп подписал законопроект о выделении бюджетных средств и восстановлении финансирования правительства до 15 февраля. В ближайшие три недели демократы и республиканцы должны договориться о долговременном бюджете.

«Известия» уточняют, что в результате шатдауна без финансирования оказались девять министерств с 800 тыс. сотрудников, из которых 380 тыс. отправились в неоплачиваемые отпуска.

Глава Белого дома, для которого строительство стены — одно из предвыборных обещаний, требует выделить на эти цели $5,7 млрд, но демократы готовы одобрить не более $1,3 млрд.