play
pause
  • $ 65.92 ↓
  • € 74.63 ↓

Самый долгий шатдаун обошелся экономике США по меньшей мере в 6 млрд долларов

13:50, 27 января, 2019
Георгий Поветкин
13:50, 27 января, 2019
Георгий Поветкин
59
0
#экономика\n#Правительство\n#кризис\n#США\n#деньги\n#финансы и деньги
Фото: pixabay (darf_nicht_mehr_hochladen)
59
0

В пресс-службе Дональда Трампа объявили, что строительство стены на границе с Мексикой начнется вне зависимости от позиции демократов на тот момент, когда действие временного бюджета закончится.

США. Самый долгий шатдаун, который длился 35 дней, обошелся экономике США по меньшей мере в 6 млрд долларов. При этом в пресс-службе Дональда Трампа объявили, что строительство стены на границе с Мексикой начнется вне зависимости от позиции демократов на тот момент, когда действие временного бюджета закончится. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на РИА Новости и данные S&P Global Ratings.

«Хотя этот шатдаун закончился, небольшое соглашение на Капитолийском холме, скорее всего, отразится на уверенности бизнеса и настроениях на финансовых рынках», — отмечает американское агентство.

Сообщается, что 26 января Трамп подписал законопроект о выделении бюджетных средств и восстановлении финансирования правительства до 15 февраля. В ближайшие три недели демократы и республиканцы должны договориться о долговременном бюджете.

«Известия» уточняют, что в результате шатдауна без финансирования оказались девять министерств с 800 тыс. сотрудников, из которых 380 тыс. отправились в неоплачиваемые отпуска.

Глава Белого дома, для которого строительство стены — одно из предвыборных обещаний, требует выделить на эти цели $5,7 млрд, но демократы готовы одобрить не более $1,3 млрд.

13:50, 27 января, 2019
Георгий Поветкин
59
0
#экономика\n#Правительство\n#кризис\n#США\n#деньги\n#финансы и деньги

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Девочке, насмерть замерзшей в новогодние каникулы в Удмуртии, водку купил взрослый мужчина

17:11, 22 января, 2019
4151

В Удмуртии начали морозить борщевик

3366
11:25, 22 января, 2019

В Ижевске мужчину обвинили в сексуальном насилии над 10-летней девочкой в автобусе

2984
11:40, 23 января, 2019

Охранник гипермаркета в Ижевске попытался украсть 6,5 млн рублей

2955
15:03, 24 января, 2019

Два человека погибли в ДТП с молоковозом в Удмуртии

2822
10:23, 22 января, 2019

Брошенные в аэропортах России самолеты «Трансаэро» уйдут с молотка

14:31, 24 января, 2019
3932

Подводные лодки под Ладогой: Минобороны рассекретили данные о прорыве блокады Ленинграда

1723
09:59, 25 января, 2019

В Минстрое назвали стоимость установки газоанализаторов в России

1014
16:50, 21 января, 2019

Россиян обязали вставать на воинский учет по месту фактического проживания

963
14:16, 22 января, 2019

РУСАДА проверит 13-летнюю фигуристку, оправдавшую употребление «правильного» допинга

931
16:10, 21 января, 2019

Отрекшийся от престола король Малайзии разводится с «Мисс Москва»

09:35, 24 января, 2019
2270

Туристка из России погибла во время дайвинга на Мальдивах

1629
18:10, 21 января, 2019

В центре Ташкента нашли старинный клад стоимостью 1 млн долларов

1480
16:30, 20 января, 2019

На Украине назвали условие для начала войны с Россией

1398
12:30, 20 января, 2019

Отца и сына будут судить за каннибализм и убийство в Харькове

1198
12:50, 22 января, 2019

Мультимедиа

Кофемолка - выпуск 69: Диана Мачулина в гостях у Энвиля Касимова

25 января, 2019

Удмуртия в минуту: итоги недели

25 января, 2019

Возвращение икон

24 января, 2019