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В Германии подсчитали ущерб от антироссийских санкций

12:29, 04 ноября, 2018
Дарья Саушина
12:29, 04 ноября, 2018
Дарья Саушина
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#экономика\n#Германия\n#санкции\n#Россия
Фото: pixabay.com
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По оценкам, Германия теряет до 727 млн долларов США из-за всевозможных запретов в отношении России.

Берлин. Германия. В Германии назвали сумму, которую недополучает экономика из-за антироссийских санкций. Как пишет Газета.ру со ссылкой на Deutsche Wirtschafts Nachrichten, страна теряет до 727 млн долларов.

Отмечается, что Россия остается одним из крупнейших рынков для компаний ФРГ и важным поставщиком природного газа. В 2017 году объем экспорта немецких товаров в Россию составил 25,8 млрд евро. При этом в 2012 году объем экспорта составил более 38 млрд евро.

По оценкам экспертов Кильского института мировой экономики, Германия теряет до 727 млн долларов США. На немецкую экономику приходится около 40% потерь от антироссийских санкций, при этом США, Франция и Великобритания страдают от них гораздо меньше.

Представитель Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп подчеркнул, что если немецким и американским компаниям будет сложнее вести бизнес в России, на их место придут азиатские компании, в особенности китайские.

12:29, 04 ноября, 2018
Дарья Саушина
899
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#экономика\n#Германия\n#санкции\n#Россия

 

 

 


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