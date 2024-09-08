Тайфун Яги вызвал сильные разрушения в Ханое

Ханой. Вьетнам. Тайфун под названием Яги 7 сентября вызвал сильные разрушения в Ханое. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на Channel News Asia.

Природное явление привело к затоплениям, падению тысяч деревьев, перебоям в электроснабжении и связи. По предварительным данным, во Вьетнаме погибли 14 человек.

Сейчас тайфун ослаб до уровня тропической депрессии по шкале ураганов Саффира-Симпсона. Однако риск наводнений возле рек, а также схода оползней в северных горных районах и в провинции Тханьхоа по-прежнему остается.