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Тайфун Яги вызвал сильные разрушения в Ханое

17:20, 08 сентября, 2024
Константин Ижболдин
журналист
Тайфун Яги вызвал сильные разрушения в Ханое
17:20, 08 сентября, 2024
Константин Ижболдин
журналист
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#тайфун\n#Вьетнам
Фото: unsplash.com
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По предварительным данным, во Вьетнаме погибли 14 человек.

Ханой. Вьетнам. Тайфун под названием Яги 7 сентября вызвал сильные разрушения в Ханое. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на Channel News Asia. 

Природное явление привело к затоплениям, падению тысяч деревьев, перебоям в электроснабжении и связи. По предварительным данным, во Вьетнаме погибли 14 человек.

Сейчас тайфун ослаб до уровня тропической депрессии по шкале ураганов Саффира-Симпсона. Однако риск наводнений возле рек, а также схода оползней в северных горных районах и в провинции Тханьхоа по-прежнему остается. 

 

 

 

17:20, 08 сентября, 2024
Константин Ижболдин
журналист
30
0
#тайфун\n#Вьетнам