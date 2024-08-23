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На территории Польши упали два предположительно российских метеозонда

11:41, 23 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
На территории Польши упали два предположительно российских метеозонда
11:41, 23 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
139
0
#Польша\n#Россия\n#граница\n#лес\n#НЛО\n#полиция\n#метеорология
Фото: pxhere.com
139
0

В марте власти страны собирались провести совещание Совбеза по данному вопросу.

Пиш. Польша. За минувшие сутки в Польше нашли два российских метеорологических зонда. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на радиостанцию RMF FM.

Обломки измерительной аппаратуры были обнаружены в лесу возле поселка Пиш Варминско-Мазурского воеводства (северная часть страны). Воздушный шар не найден. Место падения охраняет полиция. По предварительным данным, метеозонд имеет российское происхождение.

22 августа подобный предмет обнаружили у города Добре Място в том же воеводстве. На нем были русскоязычные надписи. 

Напомним, в марте 2024 года на территории Варминско-Мазурского воеводства уже находили упавший метеозонд. После этого власти Польши решили провести специальное заседание Совета национальной безопасности, посвященное данной проблеме.

11:41, 23 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
139
0
#Польша\n#Россия\n#граница\n#лес\n#НЛО\n#полиция\n#метеорология