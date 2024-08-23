На территории Польши упали два предположительно российских метеозонда

Пиш. Польша. За минувшие сутки в Польше нашли два российских метеорологических зонда. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на радиостанцию RMF FM.

Обломки измерительной аппаратуры были обнаружены в лесу возле поселка Пиш Варминско-Мазурского воеводства (северная часть страны). Воздушный шар не найден. Место падения охраняет полиция. По предварительным данным, метеозонд имеет российское происхождение.

22 августа подобный предмет обнаружили у города Добре Място в том же воеводстве. На нем были русскоязычные надписи.

Напомним, в марте 2024 года на территории Варминско-Мазурского воеводства уже находили упавший метеозонд. После этого власти Польши решили провести специальное заседание Совета национальной безопасности, посвященное данной проблеме.