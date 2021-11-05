Островные государства в Тихом океане могут исчезнуть из-за глобального потепления

Таяние ледников спровоцирует повышение уровня воды.

Южная Тарава. Кирибати. Ряд островных государств рискует исчезнуть с лица Земли из-за изменения климата. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на общественника на островах Кирибати Пеленизу Алофу.

По словам женщины, изменение климата может привести к тому, что государства вроде Кирибати, Тувалу или Маршалловых островов будут смыты волной цунами. К этому может привести резкое потепление по всей планете, от чего начнут таять ледники. Следствием того станет повышение уровня воды.

Ранее в Кирибати уже высказывали угрозу исчезновения своей страны: «Если вы встанете посередине, увидите воду с обеих сторон. Мы уязвимы. Одно цунами, всего одно — и вся наша страна исчезнет», — говорили общественники в 2017 году.