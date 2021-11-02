В ВМС США установили, с чем столкнулась субмарина «Коннектикут»

Это уже не первое происшествие с данным судном.



Китсап-Бремертон. США. Командование ВМС США определилось с причинами загадочного случая, произошедшего с подлодкой USS Connecticut в Южно-Китайском море. Субмарина столкнулась с подводной горой, заявила официальный представитель 7-го флота Хейли Симс, пишет Лента.ру со ссылкой на USNI News.

По словам Симс, объект не был указан на карте. Решение о том, виновны ли офицеры с «Коннектикута», примет после ознакомления с докладом о расследовании инцидента вице-адмирал Карл Томас.

Напомним, столкновение произошло 2 октября в акватории Южно-Китайского моря неподалеку от острова Хайнань, но известно о нем стало лишь спустя несколько дней. От удара об препятствие 11 моряков получили травмы легкой и средней тяжести. Ядерный реактор не пострадал, но были повреждены носовые балластные цистерны. Возвращаться на базу Гуам в западной части Тихого океана субмарине пришлось в надводном положении.

Среди наиболее вероятных причин аварии эксперты назвали столкновение с затонувшим кораблем либо упавшим за борт контейнером. Атаку иностранного военного судна американские моряки как версию не рассматривали. Один из ветеранов-подводников ВМС США указал на изменчивость подводного рельефа в районе происшествия из-за активных тектонических процессов. Власти КНР между тем потребовали предать обстоятельства подводного инцидента огласке в связи с опасностью утечки радиоактивных веществ возле своих берегов.

Добавим, неприятности преследуют подводную лодку «Коннектикут» едва ли не с момента ее постройки. Так, в 2003 году во время плавания в арктических водах на указанную субмарину напал белый медведь. Хищник нанес повреждения надводной части USS Connecticut. А в 2020 году экипаж подлодки пострадал от нашествия клопов. Чтобы справиться с кровососами, пришлось проводить масштабную дезинсекцию.