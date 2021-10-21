Ураган «Аврора» натворил бед во Франции и соседних странах

Была нарушена работа транспорта, тысячи домов остались без света.



Париж. Франция. Буря «Аврора» оставила без электричества тысячи домов во Франции, Нидерландах, Бельгии и Германии. Во многих населенных пунктах нарушена работа транспорта, пишет «Интерфакс» со ссылкой на АР.

По данным агентства, больше всего пострадали северо-западные департаменты Франции. Утром 21 октября там были обесточены порядка 250 тыс. домохозяйств. Ко второй половине дня энергетики вернули свет примерно половине потребителей. Местами нарушено движение поездов. Рекорд поставлен в городе Фекан, там ветер дул со скоростью 175 км/час. 153 км/час было зафиксировано в Париже. В 13 департаментах временно вводился режим повышенной готовности.

В нидерландском Барендрехте в результате падения деревьев и куском черепицы травмированы 4 жителя. По одному аналогичному случаю отмечено в немецких Дельменхорсте и Бонне. В Берлине животных из зоопарков перевели в закрытые вольеры.