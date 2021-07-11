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В США прохожие удержали падающий аттракцион

18:22, 11 июля, 2021
Андрей Бирюков
В США прохожие удержали падающий аттракцион
18:22, 11 июля, 2021
Андрей Бирюков
119
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#США\n#аттракционы
Фото: unsplash.com
119
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Основание карусели начало раскачиваться, очевидцы своим весом удержали конструкцию от падения.

Траверс-Сити. США. Сломавшийся аттракцион едва убил нескольких человек в США. Об этом пишет РЕН ТВ

В эти дни в городе Траверс-Сити, штат Мичиган, проходит Национальный фестиваль вишни. В ходе празднования горожане решили прокатиться на аттракционе. Во время раскачивания он вышел вышел из строя. Больше десятка человек оказались в опасности. 

Инцидент попал на видео: на нём заметно, что основание карусели стало раскачиваться. Один из прохожих подбежал к аттракциону и залез на него, чтобы удержать своим весом. К нему присоединились и другие люди. Они держали собой основание, пока карусель полностью не остановилась. 

Организаторы фестиваля и владельцы опасного аттракциона комментариев не дали. Позднее карусель разобрали и вывезли.

18:22, 11 июля, 2021
Андрей Бирюков
119
0
#США\n#аттракционы