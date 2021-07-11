В США прохожие удержали падающий аттракцион

Основание карусели начало раскачиваться, очевидцы своим весом удержали конструкцию от падения.

Траверс-Сити. США. Сломавшийся аттракцион едва убил нескольких человек в США. Об этом пишет РЕН ТВ.

В эти дни в городе Траверс-Сити, штат Мичиган, проходит Национальный фестиваль вишни. В ходе празднования горожане решили прокатиться на аттракционе. Во время раскачивания он вышел вышел из строя. Больше десятка человек оказались в опасности.

Инцидент попал на видео: на нём заметно, что основание карусели стало раскачиваться. Один из прохожих подбежал к аттракциону и залез на него, чтобы удержать своим весом. К нему присоединились и другие люди. Они держали собой основание, пока карусель полностью не остановилась.

Организаторы фестиваля и владельцы опасного аттракциона комментариев не дали. Позднее карусель разобрали и вывезли.