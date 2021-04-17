В Италии оставили под арестом военного, подозреваемого в шпионаже в пользу России

Защита планирует обжаловать решение суда.

Рим. Италия. Итальянский суд оставил под стражей военного Вальтера Биота, подозреваемого в шпионаже в пользу Российской Федерации. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на ТАСС.

Защита обвиняемого в течение 45 дней получит мотивированное решение суда, после чего обжалует его. Кроме того, по словам адвоката, суд должен определить, какой орган будет расследовать дело: прокуратура Рима или военная прокуратура, которая и запросила арест.

Издание напоминает, что 31 марта в Риме задержали капитана ВМС Италии и российского военного, работающего в посольстве России в итальянской столице. Обоих подозревают в шпионаже в пользу Российской Федерации.

По данным следствия, итальянский военный за 5 тыс. евро передавал россиянину секретную информацию. В то же время адвокат Вальтера Биота утверждает, что его подзащитный не имел доступа к секретной информации, а равно не мог её выдать.

На следующий день после инцидента Италия объявила о высылке двух российских дипломатов. В ответ в Кремле выразили надежду «на сохранение позитивных отношений».