После гибели в Миннеаполисе еще одного афроамериканца город вновь стал центром беспорядков

Полицейские преследовали находящегося в розыске мужчину и открыли огонь по его машине.



Миннеаполис. США. Беспорядки вспыхнули с новой силой в Миннеаполисе (штат Миннесота). В один из его пригородов - Бруклин-Центр - ввели Национальную гвардию, пишет «Интерфакс» со ссылкой на CNN.

Ранее в городе погиб 20-летний темнокожий мужчина по имени Даунт Райт. 11 апреля полицейские остановили его автомобиль за мелкое нарушение. Во время проверки выяснилось, что на Райта ранее был выдан ордер на арест. Водитель прыгнул за руль и попытался скрыться. Полицейский стрелял по его автомобилю. Райт скончался после столкновения с другим транспортным средством. Полицейские пытались оказать ему медицинскую помощь, но было поздно.

Через несколько часов на месте трагедии собрались сотни местных жителей. Горожане нападали на полицейских, прыгали по крышам патрульных машин. Затем разъяренная толпа подошла к зданию управления полиции. Протестующие бросали камни в здание, слышалась стрельба. В итоге прозвучал взрыв, и толпа разбежалась.

12 апреля в городе закрыли школы, учеников перевели на дистанционное обучение.

Напомним, именно Миннеаполис стал местом гибели афроамериканца Джорджа Флойда. 25 мая 2020 года полицейский якобы придавил ему шею коленом, после чего мужчина скончался на месте. Перед смертью мужчина повторял, что не может дышать. Кадры задержания попали на видео и спровоцировали массовые выступления в Миннеаполисе, а затем и в ряде других городах США и даже прочих стран мира.

Участники протестов поджигали полицейские участки, громили магазины, нападали на стражей порядка. На волне протестов стало популярным движение Black Lives Matter, требующее от белых покаяния за работорговлю. Свою поддержку антирасистским выступлениям высказали многие знаменитости США. В знак солидарности активисты Black Lives Matter стали требовать преклонить колено от полицейских, участников спортивных состязаний, просто белых прохожих в местах массовых акций. В Сиэтле протестующие даже объявили о создании своей республики, но в итоге их разогнала полиция.

В дальнейшем, правда, первоначальная версия гибели Джорджа Флойда была опровергнута другим видео с места – оказалось, что полицейский не душил задержанного. Но на ситуацию это уже не повлияло – так же как и то, что погибший был неоднократно судимым уголовником-рецидивистом.