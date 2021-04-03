ФБР объявила в розыск россиянина Александра Коршунова

Его подозревают в преступном сговоре.

Вашингтон. США. Федеральное бюро расследований США объявило в международный розыск россиянина Александра Коршунова. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение ФБР в соцсети Twitter.

ФБР считает, что россиянин вступил в преступный сговор, чтобы похитить секретные документы американской авиационной компании и передать их властям России, при этом сам Коршунов, по данным спецслужб, являлся директором по маркетингу и продажам российской государственной авиационной компании «Объединённая двигателестроительная корпорация» (ОДК).

Спецслужба считает, что россиянин хотел побудить американские авиационные компании сотрудничать с российской ОДК и, тем самым, развивать российские авиатехнологии.

Также в ФБР заявляют, что Коршунов «сумел приобрести у авиационной компании США для России конфиденциальные, защищенные, уникальные инженерно-промышленные образцы, планы и технологические методики».

В 2019 году суд в штате Огайо выдвинул гражданину России официальные обвинения. В августе того же года он был арестован в Италии. Его экстрадиции одновременно добивались и США, где его обвиняли в сговоре и попытки кражи коммерческой тайны, и в России, где ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. В августе 2020 года его экстрадировали в Россию.

Как пишет РБК, ФБР также назвала Коршунова сотрудником Службы внешней разведки России.